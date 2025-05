Possibili temporali sul Veneto nei prossimi giorni | le previsioni

«Rischio di nuovi temporali nei prossimi giorni» avverte Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3BMeteo.com. Le previsioni indicano un’imminente instabilità atmosferica, causata da una circolazione depressionaria in Francia seguita da un vortice mediterraneo. Queste condizioni potrebbero portare a eventi meteorologici significativi, influenzando il clima nelle prossime ore. Scopriamo insieme i dettagli delle previsioni e l'evoluzione del tempo nei prossimi giorni.

«Rischio di nuovi temporali nei prossimigiorni». È quanto riporta Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3BMeteo.com, che offre le previsioni del tempo per i prossimigiorni. «La presenza, prima, di una circolazione depressionaria sulla Francia e poi di un vortice mediterraneo in transito al. 🔗Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Possibili temporali sul Veneto nei prossimi giorni: le previsioni

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il tempo è ancora instabile in Veneto e la Regione rimane in allerta per possibili temporali - Il Meteo regionale segnala, da mercoledì 7 maggio fino alle prime ore di giovedì 8, tempo instabile con probabili rovesci sparsi, anche temporaleschi. I fenomeni potrebbero risultare localmente intensi (forti rovesci, locali grandinate) sulle zone di pianura.Il Centro Funzionale Decentrato... 🔗Leggi su veronasera.it

Meteo ancora instabile in Veneto e possibili temporali: allerta regionale in 4 bacini - Il Meteo regionale segnala che tra il pomeriggio di martedì 6 e la mattinata di mercoledì 7 maggio il tempo sarà ancora instabile con precipitazioni irregolari, più frequenti sulla pianura dove saranno possibili forti rovesci (anche temporaleschi) specie sulle zone centro meridionali; localmente... 🔗Leggi su veronasera.it

Vento forte e possibili temporali: scatta l'allerta gialla - Prosegue la fase instabile sulla Romagna, con la formazione di rovesci temporaleschi sull'entroterra. E anche per giovedì la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta meteo gialla per temporali e vento sull'Appennino. "Sono previste precipitazioni localmente intense, anche a... 🔗Leggi su cesenatoday.it

Possibili temporali sul Veneto nei prossimi giorni: le previsioni; Meteo ancora instabile in Veneto e possibili temporali: allerta regionale in 4 bacini; Meteo, allerta gialla in Veneto: temporali in arrivo. Le previsioni dei prossimi giorni; Meteo, forte maltempo dalla sera di mercoledì 4. Attenzione: rischio di nubifragi e temporali. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Possibili temporali sul Veneto nei prossimi giorni: le previsioni - « Rischio di nuovi temporali nei prossimi giorni ». È quanto riporta Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3BMeteo.com, che offre le previsioni del tempo per i prossimi giorni. «La presenza, prima, di una ... 🔗veronasera.it

Settimana tra sole e temporali: torna l’instabilità sul Veneto - Tra circolazioni depressionarie e vortici mediterranei, il meteo resta incerto: piogge pomeridiane in montagna, qualche sconfinamento sulle pianure. Sole previsto tra mercoledì e il weekend ... 🔗vicenzatoday.it

Il tempo è ancora instabile in Veneto e la Regione rimane in allerta per possibili temporali - La fase operativa di attenzione è stata dichiarata per 4 bacini veneti e resterà operativa fino alla mattinata di giovedì ... 🔗veronasera.it