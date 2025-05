Porto traghetti e crociere una giornata di controlli | un arresto sette denunce e multe

Sabato 10 maggio, il Porto di Genova ha vissuto una giornata di controlli intensivi, in linea con le direttive del Dipartimento della pubblica sicurezza. L'operazione ha visto il coinvolgimento delle forze di polizia, della capitaneria di porto e dell'agenzia delle dogane, portando a un arresto, sette denunce e numerose multe. Un'azione mirata per garantire sicurezza e legalità.

Sabato 10 maggio controlli a tappeto nel Porto di Genova, in attuazione delle direttive dettate a livello centrale dal Dipartimento della pubblica sicurezza, con il coinvolgimento di tutte le forze di polizia, della capitaneria di Porto e dell’agenzia delle dogane e dei monopoli. Il dispositivo è. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Porto, traghetti e crociere, una giornata di controlli: un arresto, sette denunce e multe

Se ne parla anche su altri siti

Al Porto Turistico la decima "Giornata nazionale della salute della donna" - BRINDISI - La Asd Dragon Boat Brindisi si prepara a ospitare la decima "Giornata nazionale della salute della donna", evento ideato e promosso in tutta Italia dalla Fondazione Atena Onlus in collaborazione con il ministero della Salute. L'iniziativa, che si svolgerà sabato 12 aprile 2025 presso... 🔗Leggi su brindisireport.it

Porto Livorno, i dati del 2024: record per i traghetti con 3 milioni di passeggeri - Sono 39,2 milioni le tonnellate di merci movimentate nei porti del Sistema Portuale dell’Alto Tirreno (Livorno, Piombino, Elba) nel 2024 con un incremento dell’1,7% rispetto al 2023. Un dato definito "confortante" dal presidente dell'Authority, Luciano Guerrieri, e che fa parte del report... 🔗Leggi su livornotoday.it

Giornata nazionale vittime Covid, Antonio Porto al GdI: "Pagina buia con cure negate e assenza di verità, assicurare alle patrie galere i responsabili" - Il segretario nazionale del sindacato OSA Polizia al Giornale d'Italia: "Abbiamo molta fiducia nella Commissione Parlamentare d'inchiesta sul Covid, ma questa potrà solo fare emergere la verità (che tutti noi già sappiamo) non potrà però assicurare alle patrie galere i responsabili" Il segret 🔗Leggi su ilgiornaleditalia.it

Porto, traghetti e crociere, una giornata di controlli: un arresto, sette denunce e multe; Nel porto di Bari tre crociere e 12mila passeggeri in un giorno; Il Comune di Genova vuole introdurre una “tassa” sui flussi di crociere e traghetti in porto; Cruise, record a Miami: 10 navi da crociera nello stesso giorno. 🔗Ne parlano su altre fonti

Salerno terminal crociere zaha hadid punto di partenza per traghetti verso coste campane e isole del golfo - Il terminal crociere Zaha Hadid di Salerno è un hub strategico per collegamenti frequenti con Ischia, Procida, Capri, Napoli e Sorrento, offrendo servizi di traghetti e aliscafi per turisti e pendolar ... 🔗gaeta.it

Porto, i traghetti lasceranno il Guasco: «Nelle nuove banchine entro il 2026» - Il trasferimento dei traghetti dalle banchine 8 ... si è impegnata a mettere il denaro necessario a creare il collegamento ferroviario tra porto e aeroporto di Falconara che diventerebbe il sistema di ... 🔗corriereadriatico.it

Crociere: invasione di navi per Pasqua in Sardegna - (ANSA) - CAGLIARI, 15 APR - Tre crociere in contemporanea nel porto di Cagliari ... di nuovo record di traffico sul versante traghetti. Dopo un trimestre di rapido riavvicinamento ai numeri ... 🔗ansa.it