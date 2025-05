Pony rubato in Abruzzo e venduto illegalmente due volte | tre denunce

Un pony rubato in Abruzzo è stato recentemente rinvenuto a Napoli, dopo essere stato venduto illegalmente due volte. Privo di documenti e titoli di possesso, l'animale è stato identificato grazie al microchip. Le indagini del Nucleo Cites hanno portato a tre denunce, evidenziando un preoccupante fenomeno di furti e traffico di animali.

Un Ponyrubato in Abruzzo è stato ritrovato a Napoli, in un'abitazione privata, venduto molto probabilmente illegalmente. L'animale, come riporta l'Agi, era senza documenti nè titoli di possesso: è stato identificato dal microchip, tramite un controllo incrociato effettuato dal Nucleo Cites dei.

Pony rubato e venduto illegalmente due volte, tre denunciati - Tempo di lettura: < 1 minutoAveva in casa un pony provento di un furto: ricostruita una doppia compravendita illecita e denunciate tre persone. È accaduto a Napoli, dove i carabinieri del nucleo Cites del capoluogo campano, insieme a personale del servizio veterinario dell’Asl Napoli 1-sanità animale, si sono recati presso alcune abitazioni private. Obiettivo, verificare la corretta detenzione e l’origine di un pony identificato con microchip e riconducibile ad una persona residente in Abruzzo. 🔗Leggi su anteprima24.it

