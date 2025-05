Pony rubato e venduto illegalmente due volte tre denunciati

A Napoli, un pony rubato è stato al centro di una doppia compravendita illecita che ha portato alla denuncia di tre persone. I carabinieri del nucleo Cites, insieme al servizio veterinario dell’Asl Napoli 1, hanno ricostruito l'accaduto, smascherando un giro di traffico illegale. La vicenda ha sollevato preoccupazioni sul benessere degli animali.

Tempo di lettura: < 1 minutoAveva in casa un Pony provento di un furto: ricostruita una doppia compravendita illecita e denunciate tre persone. È accaduto a Napoli, dove i carabinieri del nucleo Cites del capoluogo campano, insieme a personale del servizio veterinario dell’Asl Napoli 1-sanità animale, si sono recati presso alcune abitazioni private. Obiettivo, verificare la corretta detenzione e l’origine di un Pony identificato con microchip e riconducibile ad una persona residente in Abruzzo. Il controllo traeva origine da una precedente attività del personale medico-veterinario, attività che aveva permesso di appurare come il possessore dell’animale fosse privo di documentazione amministrativa. Inoltre, l’esemplare è risultato essere stato acquisito da un altro soggetto, con precedenti per ricettazione relativi all’illecita commercializzazione di cavalli. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pony rubato e venduto illegalmente due volte, tre denunciati

