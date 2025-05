Pontecagnano Faiano arrestato per truffa a un’anziana

L'8 maggio scorso, a Pontecagnano Faiano, i Carabinieri hanno arrestato un uomo accusato di truffa aggravata. Secondo la ricostruzione della Polizia Giudiziaria, l'indagato avrebbe contattato telefonicamente un’anziana, spacciandosi per un direttore di banca e convincendola a consegnare soldi e gioielli. Un caso emblematico dei rischi delle truffe ai danni delle persone più vulnerabili. Segui ZON.IT per ulteriori dettagli su questa inquietante vic

In data 8 maggio u.s., a PontecagnanoFaiano, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto di un uomo per il reato di “truffa aggravata”, in quanto lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, avrebbe contattato telefonicamente un’anziana del luogo e fingendosi direttore di banca l’avrebbe indotta a farsi consegnare soldi e monili.Segui ZON.IT su Google News. 🔗Leggi su Zon.it © Zon.it - Pontecagnano Faiano, arrestato per truffa a un’anziana

