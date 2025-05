Polizia locale e Lions insieme a Mascali per un progetto di educazione stradale

Il Lions Club Kallipolis di Mascali, guidato da Agata Caldarera, ha unito le forze con la polizia locale per lanciare un progetto di educazione stradale. Questo ciclo di lezioni, dedicato agli studenti delle quinte classi dell'Istituto Comprensivo di Mascali, mira a sensibilizzare i ragazzi sul rispetto del codice della strada e sulle norme di sicurezza.

