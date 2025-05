Politano si consola dopo il pareggio | che gioia è accaduto oggi

Dopo il pareggio deludente contro il Genoa, Matteo Politano trova un motivo per sorridere. Oggi, infatti, ha celebrato un momento speciale che riporta un po' di gioia ai tifosi del Napoli, in un periodo di alti e bassi. Nonostante il 2-2 di ieri, la squadra continua a puntare in alto.

Matteo Politano ha potuto consolarsi dopo il apreggio di ieri contro il Genoa: oggi ha festeggiato un momento molto speciale.Per i tifosi del Napoli questa è una giornata che porta un po’ meno gioia rispetto all’ultimo periodo. Il pareggio per 2-2 di ieri contro il Genoa non comporta la perdita della vetta, ma aggiunge sicuramente un po’ di paura per il rush finale di campionato, con l’Inter che ora è distante solo un punto.I calciatori azzurri ieri non hanno nascosto un po’ di delusione per il risultato, ma hanno anche suonato la carica in vista delle prossime decisive partite contro Parma e Cagliari. A questo coro, si è unito anche Matteo Politano nel suo intervento in conferenza stampa.Politano sposa la sua Alessandra al Maschio AngioinoPolitano, dopo il risultato beffardo di ieri, si è concesso oggi una giornata di riposo in cui ha potuto festeggiare un evento molto speciale: oggi, infatti, ha convolato a nozze con la sua Alessandra in un rito civile tenutosi in un luogo magico della città come il Maschio Angioino. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Politano si consola dopo il pareggio: che gioia, è accaduto oggi

