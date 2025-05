Politano | Nulla è perso siamo ancora padroni del nostro destino

(?? Campo content non trovato)

Le parole di Politano dopo il match col Genoa. Matteo Politano esterno del Napoli ha commentato il pareggio degli azzurri contro il Genoa al Maradona, . L'articolo Politano: “Nulla è perso, siamoancorapadroni del nostrodestino” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Politano: “Nulla è perso, siamo ancora padroni del nostro destino”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Eleonora De Luca, Toni in Costanza: “Siamo romantiche allo stesso modo. Oggi si è perso l’incontro con l’altro” - Eleonora De Luca è l'attrice che interpreta Toni Macallè nella fiction Costanza su Rai1. Impacciata, timida e anche buffa, la sua psicologa siciliana le somiglia nel modo di intendere l'amore, come ci racconta in questa intervista.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

‘Abbiamo sempre scherzato che eravamo il miglior team di pub al mondo. Lo eravamo sinceramente. Siamo ancora andati a bere qualcosa insieme, anche quando abbiamo perso ‘Kasper Schmeichel si apre sul suo tempo a Leicester City - Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.Kasper Schmeichel ha svolto un ruolo importante in uno dei risultati più straordinari del calcio inglese, ma è desideroso di accreditare lo spirito di squadra come forza trainante.Il portiere celtico ha vinto la Premier League con Leicester City nel 2015-16 e lo ha seguito con la prima vittoria della FA Cup di Foxes cinque anni dopo. 🔗Leggi su justcalcio.com

Covid, il ricordo: «Non ho potuto fare nulla per mio papà, siamo stati travolti» - Riceviamo e pubblichiamo la testimonianza di una nostra lettrice, Elisabetta Savi.Oggi, 18 marzo, è la giornata del ricordo, dolorosissimo, delle vittime del famigerato Covid. Sono passati cinque anni, ma tutto è saldamente ancorato nella mia mente e nel mio cuore. In quel tempo gestivo un... 🔗Leggi su ilpiacenza.it

Di Lorenzo a DAZN: Non buttiamo tutto all'aria, per noi non cambia nulla! Ultime due da vincere, sui gol subiti...; Italia, che peccato: un secondo tempo da urlo illude Spalletti ma in semifinale ci va la Germania; Politano a CRC: Ko non cambia niente, siamo primi! Ecco cosa è mancato oggi, complimenti all'Atalanta. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Politano: “Nulla è perso, siamo ancora padroni del nostro destino” - ForzAzzurri.net - Le parole di Politano dopo il match col Genoa. Matteo Politano esterno del Napoli ha commentato il pareggio degli azzurri contro il Genoa al Maradona, che ... 🔗forzazzurri.net

Politano: "Siamo padroni del nostro destino. Resettiamo e crediamoci" - Il giocatore del Napoli ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Genoa: 'E' stato un peccato perché potevamo portare a casa il risultato'. 🔗msn.com

Politano: «Pensiamo a noi stessi, poi vedremo cosa farà l’Inter» - SOGNI – Matteo Politano, centrocampista del Napoli, in collegamento con DAZN al termine della vittoria contro l’Empoli, ha parlato così della lotta scudetto contro l’Inter, ex squadra: «Dobbiamo ... 🔗inter-news.it