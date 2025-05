Policlinico Sant’Orsola | avanzamento nelle terapie Car-T e nuova cell factory in Bologna

L’Ematologia bolognese, cuore pulsante dell’innovazione medica, si distingue per l’avanzamento nelle terapie CAR-T e l’inaugurazione di una nuova cell factory al Policlinico Sant’Orsola. Questo prestigioso istituto, dedicato ai Seràgnoli, rafforza il suo status di centro d’eccellenza nel trattamento dei tumori del sangue, guadagnando riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.

L'Ematologia bolognese conferma con forza il suo ruolo di centro d'eccellenza nel trattamento dei tumori del sangue, guadagnando prestigio sia a livello nazionale che internazionale. Presso l'Istituto del Policlinico di Sant'Orsola Irccs intitolato a Lorenzo e Ariosto Seràgnoli si porta avanti l'eredità del rinomato ematologo Sante Tura, che ha tracciato un percorso fondamentale nella ricerca .

