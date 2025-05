Polichetti Udc chiede di visitare il centro Covid del Ruggi | Verifica sull’uso dei fondi pubblici  

Il responsabile nazionale Sanità dell’Udc, Mario Polichetti, ha presentato una formale richiesta per visitare il centro Covid presso l'ospedale

Il responsabile nazionale Sanità dell'Udc, Mario Polichetti, ha formalmente richiesto, tramite una comunicazione di posta elettronica certificata inviata al direttore generale dell'Azienda "Ruggi" di Salerno, Vincenzo D'Amato, la possibilità di visitare il centroCovid situato all'interno del plesso ospedaliero di via San Leonardo. La richiesta è stata avanzata con l'intento di monitorare da vicino lo stato delle strutture sanitarie locali e garantire la massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.«Riteniamo doveroso – ha dichiarato Polichetti – poter constatare di persona lo stato delle strutture, soprattutto quelle sanitarie, che sono state realizzate grazie ai fondi pubblici dei contribuenti. È nostro diritto e dovere come rappresentanti istituzionali Verificare che le risorse siano utilizzate al meglio e che le strutture stesse siano in grado di rispondere adeguatamente alle necessità dei cittadini, in particolare in un periodo così delicato come quello che stiamo vivendo».