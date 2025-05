Playout di Serie A | il Lecco supera di misura il San Donà

Nel play-out di Serie A, il Rugby Lecco conquista una preziosa vittoria contro il San Donà, superando gli avversari 23-22. La squadra bluceleste, guidata da Sebastian Damiani, regala emozioni al pubblico di casa al Bione, grazie a due calci di punizione decisivi trasformati negli ultimi minuti di gioco. Una partenza esplosiva per la stagione!

Rugby Lecco, buona la prima. La squadra bluceleste guidata da Sebastian Damiani vince al Bione, davanti al festante pubblico di casa, la sfida di play-out contro la temibile compagine del San Donà.I veneti sono battuti 23-22 grazie a due calci di punizione trasformati nella fase finale del.

