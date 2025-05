Playoff Serie A2 la Fortitudo perde anche gara 2 | Cantù avanti 2-0 nella serie

Nel secondo incontro dei playoff di Serie A2, la Fortitudo Bologna si arrende nuovamente alla Pallacanestro Cantù, subendo un distacco di 20 punti nella serie. Dopo un promettente primo quarto, la squadra bolognese ha affrontato un secondo quarto disastroso, culminato in una sconfitta che riporta a galla le difficoltà già evidenziate in gara 1.

Copia e incolla di gara 1, la Fortitudo Bologna si inchina di nuovo alla Pallacanestro Cantù. Un primo quarto di gran livello, poi un'affannosa e proibitivo secondo quarto e infine due frazioni perse rispettivamente di -3 e - 5 e la sostanza, amara, è che non cambia il verso del match e alla. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Playoff Serie A2, la Fortitudo perde anche gara 2: Cantù avanti 2-0 nella serie

A2 - Cantù vs Fortitudo Bologna, diretta (Gara 2 Playoff, dove in TV, preview) - Tornano in campo stasera Acqua San Bernardo Cantù e Flats Service Fortitudo Bologna per la seconda partita della serie che vede avanti i brianzoli. 72-64 il risultato ... 🔗pianetabasket.com

Pallacanestro Cantù-Fortitudo: come seguire gara 2 in tv, in radio e in streaming - Nemmeno il tempo di analizzare quanto successo nel match di sabato, gara 1 dei quarti di finale playoff, ed è già tempo di tornare sul parquet. Stasera la Fortitudo Bologna è attesa dal secondo ... 🔗bolognatoday.it

Fortitudo, Aradori e Gabriel non bastano: vince facile Cantù e la semifinale si allontana. Per restare in gioco serve un mezzo miracolo - Sconfitta 81-67, ora è sotto 0-2 nella serie dei quarti playoff di A2. Giovedì al PalaDozza serve a tutti i costi una vittoria per non chiudere la stagione ... 🔗corrieredibologna.corriere.it

