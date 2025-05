Playoff mancati | la Vuelle e la sfida di riconquistare i tifosi a Pesaro

la tensione è palpabile tra i tifosi, che sperano in un futuro migliore. La Vuelle ha vissuto una stagione altalenante, con momenti di entusiasmo alternati a delusioni. Ora, mentre le squadre in corsa per il titolo si affrontano sul campo, i sostenitori biancorossi si interrogano su cosa sarebbe potuto essere. La voglia di riscatto è forte, e l'assenza nei playoff pesa sul morale di una città intera.

Impazzano i Playoff, e stasera è già tempo di garadue a Cantù, serie a cui sarebbe stata destinata la Vuelle se fosse riuscita a passare lo sbarramento dei play-in. Invece i tifosi biancorossi, che avevano aspettato un anno intero questo momento, sperando che la loro squadra potesse riscattare un’annata contraddittoria, sono costretti a guardarseli dal divano e la cosa brucia parecchio.Anche perché quest’anno la Carpegna Prosciutto è stata l’unica delle società pesaresi di rango a mancare i Playoff: li ha conquistati il volley, con la Megabox, tornata anche in una coppa europea, li sta disputando il calcio, con la Vis che ha acceso sogni mai vissuti prima in città. La società di via Bertozzini deve fare attenzione agli avvenimenti che la circondano: è vero che il basket fa parte del dna dei pesaresi e, nonostante le difficoltà attraversate, certe passioni sono dure a morire. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Playoff mancati: la Vuelle e la sfida di riconquistare i tifosi a Pesaro

