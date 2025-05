Play-out Serie D | Follonica Gavorrano retrocesso Terranuova Traiana e Trestina salvi

Ieri si sono disputati i play-out del girone E di serie D, con eventi sorprendenti che hanno scosso il panorama calcistico. Il Follonica Gavorrano, reduce da una stagione da protagonista, ha subito una retrocessione in Eccellenza, un colpo inaspettato per una squadra che solo un anno fa lottava per il vertice. Nello stesso tempo, a Terranuova Bracciolini, si è svolto un derby decisivo per la salvezza.

Oltre ai Play-off si giocavano ieri i Play-out del girone E di Serie D. Quello che è accaduto ha del clamoroso visto che il FollonicaGavorrano, appena un anno fa giunto secondo alle spalle della Pianese, è retrocesso in Eccellenza.Andando con ordine, a Terranuova Bracciolini andava in scena uno dei tanti derby del Valdarno con i padroni di casa del TerranuovaTraiana che avevano a disposizione due risultati su tre contro il Figline di Beoni giunto in gialloblu poche a giornate dal termine del campionato. A spuntarla sono stati i padroni di casa guidati da Becattini, per altro un ex, che si sono imposti 1-0 grazie al gol di Marini al secondo minuti della ripresa. Per il Figline dopo due stagioni dunque un amaro ritorno in Eccellenza.È amarissimo invece quello del Gavorrano, che dopo lo psicodramma di essere entrato nei Playout all’ultima giornata (ne era stato fuori per tutto il campionato nonostante le difficoltà) ha perso 2-1 in casa contro il Trestina. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Play-out Serie D: Follonica Gavorrano retrocesso, Terranuova Traiana e Trestina salvi

Cgc sfida Follonica: playoff e playout serie A1 e A2 al via - Il Cgc scende in campo mercoledì sera alle 21 in casa contro il Follonica. Intanto la Fisr ha stabilito che l’ultima giornata della Stagione Regolare, la numero 26, sarà giocata sabato prossimo contemporaneamente alle 20.45 in tutti i sette campi della serie A1. Anche in A2 sabato 26 aprile si giocherà l’intera giornata in contemporanea in nove campi alle 20.45. Sono state confermate le date dei playoff come sono state indicate nella Norme di attività di iniziio stagione. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Re-Basket 2000 domina Jadran Trieste nei playout di Serie B Interregionale - RE-BASKET 2000 75JADRAN TRIESTE 62RE-BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Stellato 2, Frediani 2, Alberione 24, Paparella ne, Porfilio 5, Longangani 20, Digno 7, Martelli ne, Obayagbona ne, Codeluppi 5, Lusetti 10. All. Baroni.JADRAN TRIESTE: Batich 13, Ban 11, Demarchi 13, De Petris, Jakin 2, Gobbato 2, Malalan, Karapetrovic 6, Bedesic 8, Milisavljevic 7. All. Vatovec.Arbitri: Invernizzi di Pavia e Brambilla di Monza Brianza. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Serie B, ecco le nuove date playoff e playout: si parte il 17 maggio - L’Assemblea della Lega B, riunita in modalità online con tutte le società presenti, ha deliberato le nuove date playoff e playout in seguito allo slittamento del termine del campionato, dovuto al rinvio della 34a giornata.Questo il programma:PlayoffTurno preliminare (gara secca)... 🔗Leggi su europa.today.it

