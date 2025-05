Play Off Scudetto | Grill Park Ferrara trionfa emozioni nei Play Off di Serie A B e C

Nei Quarti di Finale di andata dei Play Off Scudetto "Banca Mediolanum", il Grill Park Ferrara ha messo in scena una prestazione convincente, superando la Baracca di Guendalo con un punteggio di 4-1. La doppietta di Secchi, insieme a un assist per Sgargetta, ha segnato la differenza. Nel frattempo, la Giglio ha avuto la meglio sui F.lli Arveda/Pizzeria 1000 Miglia in un match avvincente, terminato 4-3

Nei Quarti di Finale di andata dei Play Off Scudetto “Banca Mediolanum” il GrillParkFerrara batte la Baracca di Guendalo, decisivo Secchi doppietta e assist del 3-1 a Sgargetta, 4-1 finale di Artioli, per la Baracca tap-in ad inizio ripresa di Virgili in seguito al tiro di De Marchi. Vince ma non sfonda la Giglio contro il F.lli ArvedaPizzeria 1000 Miglia, 4-3 con poker di Gamberini, per il F.lli Arveda a segno Finotti, Callegari e punizione di Letizia. Non disputata Magic Pizza – Bello Immobiliare, campo impraticabile per via dell’acquazzone di mercoledì pomeriggio; 3-3 tra Ristorantino Sidun, Cannizzaro e doppietta di Castellino, e Bar la Coccinella, che rimonta con doppietta e assist di Bosi.Nei Play Off di Serie A “Giara Assicurazioni” dopo il vantaggio iniziale del Kafè Bacchelli con Porcari, il Basilico la ribalta 3-1 e chiude 5-2: Mantovani, Nigrisoli, Spettoli e doppietta di Sisti, il provvisorio 2-3 del Kafè Bacchelli porta la firma di Rosini. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Play Off Scudetto: Grill Park Ferrara trionfa, emozioni nei Play Off di Serie A, B e C

