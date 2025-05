Play-off primo turno fase nazionale ottimo Crotone contro un FeralpiSalo’ per nulla rinunciatario

In breve da Zazoom:

In una vibrante sfida di campionato, il Crotone ha dimostrato la sua superiorità battendo il Feralpi Salò con un netto 3-1. La partita, caratterizzata da un intenso dinamismo, ha visto i marcatori Vitale, Crespi e Tumminello trascinare i rossoblù verso la vittoria, mentre il goal di Murano ha solo parzialmente accorciato le distanze. Una prestazione convincente per gli uomini di Longo, che rafforzano così le loro ambizioni in classifica.

Crotone 3FeralpiSalo’ 1Marcatori: 43° Vitale, 47° Crespi, 53° Tumminello, 76° Murano Crotone (3-4-2-1): D’Alterio, Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron, Gallo, Vinicius (Stronati) , Silva (Ricci), Tumminello (Schiro’), Vitale, Murano (Oviszach). All. LongoFeralpiSalo’ (3-5-2): Rinaldi, Pasini, Soresen, Rizzo, Boci, Cabianca, Zennaro, De Francesco (Maistrello), Di Molfetta, Balestriero (Santini), Crespi (Di Marco). All. DianaArbitro: Domenico Leone di BarlettaAss. Alessio Miccoli di Lanciano – Matteo Lauri di GubbioQuarto giudice a bordo campo: Fabrizio Ramondini di PalermoVar: Lorenzo Maggioni di LeccoAvar: Gppe Maria Manzo di Torre AnnunziataAmmoniti: Vitale, Vinicius, SoresenAngoli: 6 a 3 per il CrotoneRecupero: 3 e 4 minutiSpettatori: 5441 incasso euro 48.891,00Note: Mattia Vitale premiato dal presidente Gianni Vrenna per le 100 partite con il Crotone. 🔗Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Play-off primo turno fase nazionale ottimo Crotone contro un FeralpiSalo’ per nulla rinunciatario

Su altri siti se ne discute

Serie C, sorteggiati i playoff del primo turno della fase nazionale: date, regolamento e dove vederli - E` stato sorteggiato il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Le dieci squadre, cinque teste di serie e cinque no, rimaste... 🔗Leggi su calciomercato.com

Rimini ai playoff: Buscè prepara la strategia per il primo turno - Attendere o spingere subito sull’acceleratore? La domanda è d’obbligo pensando ai 180 minuti sui quali si spalma il primo turno playoff del Rimini, quello in programma domenica prossima e che ha ancora un avversario ignoto. I biancorossi si allenano e Buscè pensa alle mosse da compiere. Affidandosi sicuramente ai punti fermi, quei giocatori sui quali l’allenatore campano ha puntato per gran parte della stagione. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Juventus Next Gen, l’impresa contro il Benevento festeggiata dai bianconeri: le FOTO sui social dopo la grande vittoria nel primo turno di playoff - di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen, l’impresa contro il Benevento festeggiata dai bianconeri: le FOTO pubblicate sui socialLa Juventus Next Gen festeggia, e fa benissimo a farlo, l’impresa contro il Benevento. I bianconeri hanno battuto 5-1 una delle squadre candidate al passaggio in Serie B con una strepitosa formazione che vale il passaggio al secondo turno dei playoff di Serie C. Di seguito alcuni post social pubblicati dai bianconeri su Instagram. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Serie C, i playoff del campionato: il regolamento e il tabellone completo; LIVE - Playoff Serie C 2025, Primo Turno Fase Nazionale: dalle 20 segui gli aggiornamenti dai campi; Serie C, Primo Turno Fase Nazionale playoff. Catania-Pescara: gara nel segno di Baldini; PLAYOFF SERIE C | Sorteggiati gli abbinamenti del primo turno della fase nazionale. I dettagli. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Playoff Serie C, via al primo turno della fase nazionale: stasera cinque sfide d’andata - Parte oggi la fase nazionale dei playoff di Serie C: in programma le gare d’andata del primo turno. Ecco tutte le partite in calendario e la data dei ritorni. 🔗ternananews.it

Serie C, Primo Turno playoff fase nazionale LIVE: AGGIORNAMENTI - IL LIVE SI AGGIORNA AUTOMATICAMENTE OGNI SESSANTA SECONDI, LA FINESTRA CON GLI AGGIORNAMENTI SU TROVA APPENA SOTTO LA PUBBLICITÀ ... 🔗tuttoreggina.com

LIVE – Playoff Serie C 2025, Primo Turno Fase Nazionale: dalle 20 segui gli aggiornamenti dai campi - FIRENZE. Prosegue la marcia verso un posto in Serie B. Questa sera in campo l'andata del primo turno della fase ... 🔗restodelcalcio.com