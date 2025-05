Platini Juve la clamorosa rivelazione | Elkann lo vorrebbe come presidente l’offerta dovrebbe arrivare entro la fine di questa stagione Cosa sta succedendo

Un'inaspettata rivelazione scuote il mondo della Juventus: Matthieu Platini potrebbe essere il prossimo presidente del club. Secondo il giornalista Gianni Balzarini, John Elkann avrebbe intenzione di formulare un’offerta ufficiale entro la fine della stagione. Cosa si cela dietro questa mossa strategica? Scopriamo le implicazioni di questa scelta audace.

PlatiniJuve, la clamorosarivelazione sulle volontà di Elkanncomepresidente del club: tutte le paroleIl giornalista Gianni Balzarini ha analizzato quello che potrebbe essere il prossimo presidente della Juventus facendo il nome clamoroso dell’ex bianconero Platini.PAROLE – «È da un po’ che a John Elkann piacerebbe avere Platinicomepresidente della Juventus. Platini ha sempre un po’ declinato l’invito, l’aveva fatto anche capire e aveva detto che non aveva mai ricevuto un’offerta esplicita. Quest’offerta dovrebbearrivareentro la fine di questastagione. Questo chiuderebbe le porte ad un arrivo di Del Piero, in quella veste, ammesso che ci sia la possibilità che Del Piero possa tornare alla Juventus». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Platini Juve, la clamorosa rivelazione: «Elkann lo vorrebbe come presidente, l’offerta dovrebbe arrivare entro la fine di questa stagione». Cosa sta succedendo

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calciomercato Juve, un ex obiettivo bianconero medita l’addio! Ecco la clamorosa rivelazione. Tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, un giocatore che milita in Serie A potrebbe decidere di lasciare il suo club d’appartenenza: la clamorosa rivelazione Ciò che tuona da Napoli è davvero clamoroso. Il centrocampista del Napoli, Franck Zambo Anguissa, sembra stia valutando una cessione al termine di questa stagione. La notizia è stata lanciata dal collega di Radio Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio, il quale ha espresso le seguenti parole sull’ex obiettivo del calciomercato Juve. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Napoli, rivelazione scioccante: “Platini torna alla Juve e vuole Conte” - Il futuro di Antonio Conte resta in bilico, con nuovissime voci che accosterebbero l’allenatore del Napoli ancora una volta alla Juve: possibile un clamoroso ritorno di Platini Il destino di Antonio Conte resta in bilico, e le voci corrono veloci come il vento. L’allenatore del Napoli, ancora sotto contratto fino al 2027, viene accostato di nuovo alla Juventus. Ma non è solo il suo nome a scaldare i tifosi: si parla di un clamoroso ritorno di Michel Platini come presidente, un’ipotesi che sa di sogno e nostalgia. 🔗Leggi su spazionapoli.it

Marino rivela un retroscena sul possibile trasferimento di Maradona alla Juve: «Lo proposi ai bianconeri, ma…»La clamorosa rivelazione! - di Redazione JuventusNews24Marino, dirigente, ha rivelato un clamoroso retroscena sul passaggio (sfumato) di Maradona alla Juve: le sue paroleDiego Armando Maradona poteva vestire i colori bianconeri della Juve. A rivelarlo in un’intervista a Radio Serie A è Pierpaolo Marino, che ha espresso questo retroscena sul Pibe de Oro quando vestiva ancora la maglia del Barcellona.PAROLE – «All’epoca ero il più giovane direttore in Serie A e per festeggiare l’ennesima salvezza dell’Avellino stipulai un contratto con il Barcellona per 100mila dollari (cento milioni di lire) per giocare ... 🔗Leggi su juventusnews24.com

Platini Juve, rivelazione: «Elkann lo vorrebbe presidente»; Maradona e il doping a Usa 94: arriva una clamorosa rivelazione; Pistocchi svela: «È lui il prossimo a rischiare alla Juve». 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli, rivelazione scioccante: “Platini torna alla Juve e vuole Conte” - Il futuro di Antonio Conte resta in bilico, con nuovissime voci che accosterebbero l’allenatore del Napoli ancora una volta alla Juve: possibile un clamoroso ritorno di Platini Il destino di ... 🔗informazione.it

Demiral Milan, clamorosa rivelazione del centrale: «Grazie a lui sono stato vicinissimo al Diavolo. Ecco come è andata» - Demiral Milan, arriva la clamorosa rivelazione dell’ex difensore di Atalanta e Juve: fu vicinissimo ai rossoneri allenati da Pioli Intervistato da Gianluca Di Marzio, Merih Demiral, difensore dell’Al ... 🔗milannews24.com

Pistocchi: "Juventus: Elkann vuole Conte, Chiellini e un clamoroso ritorno" - l’assoluzione di Platini apre ad un clamoroso ritorno alla Juventus, nel ruolo di presidente alla Boniperti. E con Platini Elkann vorrebbe Conte in panchina e Chiellini in cabina di regia. 🔗msn.com