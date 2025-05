Plateatici sentenza storica del Tar | Il bar di Padova può mettere i tavolini dove vuole

Una sentenza che, come detto, è stata definita storica, poiché il Tar del Veneto ha sancito il diritto del bar "Vicoli" di via Umberto I a Padova di posizionare i tavolini come desidera. Questa decisione segna un precedente importante per la gestione degli spazi pubblici e le attività commerciali nel centro cittadino.

Chi ha a che fare con la materia parla già di "sentenzastorica", e non a caso: il Tar del Veneto ha dato ragione al bar "Vicoli" di via Umberto I a Padova, che aveva richiesto l'ampliamento del plateatico salvo vederselo più volte respinto.

Il Tribunale amministrativo regionale ha fondamentalmente riconosciuto che per i plateatici "leggeri" la normativa da applicare sia quella legata all'articolo 10 del Decreto Sviluppo e non l'articolo

Il Tar ’squalifica’ il padel: "Quei campi vanno tolti" - La sentenza sull’impianto al Gorinello: "Violate le norme urbanistiche comunali". Esultano i residenti. Il Comune potrà appellarsi al Consiglio di Stato. 🔗msn.com

