Plastica può alterare il nostro sonno in modo simile alla caffeina

È quello che suggerisce un recente studio, da cui emerge che le sostanze chimiche all'interno di pvc e poliuretano sarebbero in grado di alterare il ciclo circadiano delle cellule umane 🔗Leggi su Wired.it © Wired.it - Plastica, può alterare il nostro sonno in modo simile alla caffeina

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il nostro è un Paese obsoleto e sismico: come si può pensare di realizzare 28 reattori nucleari? - di Enza PlotinoEsiste qualcuno sano di mente in Italia che pensa che il nostro Paese, in cui non si riesce a localizzare un sito per i rifiuti radioattivi da ben 14 anni, un Paese ormai industrialmente obsoleto, con un territorio pianeggiante e costiero densamente abitato, con vaste aree a elevato rischio sismico ed altre molto estese esposte a rischi di alluvioni e di frane, possa localizzare, progettare, finanziare e costruire 28 reattori nucleari? Perché per produrre il 20% di elettricità da nucleare al 2035 servirebbero 28 centrali nucleari da 300 MW. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Cultura 4.0, Giuli: “L’Intelligenza artificiale può essere un’utile alleata per la tutela del nostro patrimonio” - Intelligenza artificiale e cultura. “Cerco di esercitare il piacere dell’intelligenza critica e riconosco nell’enorme transizione tecnologica, in cui siamo pienamente inseriti e che ci circonda, una grande opportunità”. La pensa così il ministro della Cultura Alessandro Giuli ospite del Forum in Masseria all’incontro dal titolo “Cultura 4.0. Le tecnologie digitali al servizio della bellezza’, condotto da Bruno Vespa. 🔗Leggi su secoloditalia.it

Papa Francesco, cardinal Coccopalmerio: “La foto? Commosso ma non può bastare al nostro affetto” - (Adnkronos) – Città del Vaticano, 17 mar. (Adnkronos) – “Grande commozione” e un misto di “dispiacere di non poterlo vedere in volto”. Il cardinale Francesco Coccopalmerio, presidente emerito del Pontificio consiglio per i testi legislativi, con l’Adnkronos dà voce a questo mix di sentimenti all’indomani della pubblicazione della prima foto del Papa da quando e’ […]L'articolo Papa Francesco, cardinal Coccopalmerio: “La foto? Commosso ma non può bastare al nostro affetto” proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

La plastica può alterare il nostro sonno in modo simile alla caffeina; La plastica può disturbare il sonno allo stesso modo della caffeina; Inquinamento da plastica: a che punto siamo?; Tracce di plastica nella placenta. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne