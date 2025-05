Pkk | scioglimento e fine lotta armata

In breve da Zazoom:

8.38 Il Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk) ha annunciato il suo scioglimento e la fine di oltre 40 anni di lottaarmata contro lo Stato turco. La decisione è stata presa dal 12° congresso del Pkk, la scorsa settimana, "su richiesta del leader Ocalan", che in carcere premeva per questo. Ora l'annuncio della decisione presa. Il Pkk ha "completato la sua missione storica", si legge in una nota, e "le relazioni fra turchi e curdi devono essere ridisegnate". 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it