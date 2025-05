Più laureati più occupati | ma la Puglia resta indietro Male Brindisi e Taranto I dati città per città

Laurea e lavoro, binomio stretto a doppia mandata. Nelle città nelle quali ci sono più laureati, l'occupazione è più alta. E in quelle dove invece vi sono meno. 🔗Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Più laureati, più occupati: ma la Puglia resta indietro. Male Brindisi e Taranto. I dati città per città

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vittimberga (Inps): “Oltre 600mila giovani in più occupati rispetto al 2019” - (Adnkronos) – "I dati raccolti dall'Inps confermano un andamento decisamente positivo per l'occupazione giovanile, con oltre 600mila giovani in più…L'articolo Vittimberga (Inps): “Oltre 600mila giovani in più occupati rispetto al 2019” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗Leggi su rossodisera.eu

Istat: Meloni, un milione occupati in più, nostra idea Italia prende forma - Torino, 1 apr. (LaPresse) – “Quando questo Governo ha iniziato il proprio mandato, nell’ottobre del 2022, il numero di occupati in Italia era di 23 milioni e 231 mila. Oggi, la rilevazione dell’Istat ci dice che, a febbraio 2025, quel numero era già salito a 24 milioni e 332 mila: oltre un milione di occupati in più”. È il frutto del lavoro di tanti, in primis delle imprese”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. 🔗Leggi su lapresse.it

Non è vero che la pressione fiscale aumenta perché ci sono più occupati, come dice Meloni - La presidente del Consiglio Meloni ha fatto un'affermazione sbagliata in tv. Ha detto che la pressione fiscale aumenta perché c'è più gente che lavora. Il deputato Marattin ha chiarito che in realtà l'incremento della pressione fiscale, certificata dall'Istat, in realtà è dovuto al cosiddetto Fiscal Drag.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Blog | Occupazione: pochi laureati, ma troppo istruiti; Italia ultima nell’Ue per neo-laureati chiamati nel mondo del lavoro; Più laureati in Italia, ma per le imprese sono ancora pochi: «Ne manca uno su due»; Le donne sono più istruite ma trovano meno lavoro degli uomini. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia