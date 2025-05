Pistoia saluta la massima serie | ultima partita tra emozioni e ringraziamenti ai tifosi

La sconfitta di Pistoia segna un capitolo conclusivo nella sua avventura in massima serie, lasciando incertezza sul futuro della squadra. La partita contro un avversario già in corsa per i play-off si è rivelata un incontro poco incisivo, tipico delle ultime fasi di stagione. Dare un giudizio su quest’ultima gara non è semplice, poiché racchiude in sé la fine di un ciclo e una nuova era da affrontare.

La notizia non è la sconfitta subita ma il fatto che per Pistoia si è trattato dell’ultimapartita nella massimaserie e adesso chissà cosa riserverà il futuro. In merito alla gara va detto che è stato il classico match di fine stagione tra una squadra già proiettata ai play off e una già retrocessa in A2 e quindi una gara senza grosse emozioni e con molto poco da dire. Dare un giudizio è difficile se non impossibile dal momento che si è giocato solo perché il calendario lo imponeva."Faccio i complimenti a Reggio Emilia e i migliori in bocca al lupo per i playoff – dice coach Gasper Okorn, con ogni probabilità alla sua ultima conferenza da ’pistoiese’ – Abbiamo giocato bene per 30 minuti, fatali sono stati i primi 5 minuti dell’ultimo quarto dove abbiamo commesso alcuni errori che ci hanno fatto staccare. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pistoia saluta la massima serie: ultima partita tra emozioni e ringraziamenti ai tifosi

