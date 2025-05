Pisa | muore incastrato fra motozappa e albero

Tragedia a Calcinaia, in provincia di Pisa, dove un uomo di 84 anni, Francesco Sasso, ha perso la vita dopo un grave incidente sul lavoro. L'episodio, avvenuto nel pomeriggio del 12 marzo 2025, ha visto l'anziano rimanere incastrato tra una motozappa e un albero mentre si occupava del suo terreno.

