Pisa in festa | parata storica della squadra nerazzurra con striscione sulla Torre

Sabato a Pisa si è scritta una pagina di storia indimenticabile, con decine di migliaia di tifosi radunati lungo il lungarno per celebrare la parata della squadra nerazzurra. Un momento carico di emozione, vissuto in prima persona dai fan e dai calciatori, che hanno condiviso la loro gioia sui social. La suggestiva scalata verso la celebrazione ha catturato l'essenza di un trionfo che resterà nel cuore della città.

Sabato si è consumata una pagina di storia importante a Pisa. Decine di migliaia di persone si sono riversate sul lungarno e zone limitrofe per assistere alla paratadellasquadranerazzurra a bordo del pullman scoperto. Un’emozione storica, soprattutto per chi l’ha vissuta in prima persona. E sui social traspare tutta l’emozione dei calciatori nerazzurri. A partire dalla suggestiva scalata fino in cima alla Torre, dove i calciatori e i dirigenti hanno srotolato uno striscione nerazzurro con su scritto A."Pisa", con vista su Piazza dei Miracoli: semplice, di impatto, il messaggio di Piccinini, al solito tra i più scatenati dellafesta. A dare un tocco vintage e anche più emotivo, gli scatti analogici di Solbakken, che hanno ripreso Meister e Lind con la coppa in cima alla Torre, ma anche Calabresi, che alzava al cielo una A. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pisa in festa: parata storica della squadra nerazzurra con striscione sulla Torre

