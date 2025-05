Pisa il trionfo celebrato in Comune | la squadra ricevuta dal sindaco applausi e sorrisi

Pisa celebra il trionfo della sua squadra di calcio, recentemente promossa in Serie A. Il sindaco Michele Conti ha accolto i calciatori in Comune, nella suggestiva Sala delle Baleari, tra applausi e sorrisi. Un momento di festa e orgoglio per una città che si unisce nel festeggiare un successo storico e meritatamente celebrato.

Pisa, 12 maggio 2025 – Premiazione per il Pisa: la squadra che sta facendo impazzire una città dopo la promozione in Serie A è stata ricevuta dal sindaco Michele Conti in Comune, in Sala delle Baleari, con tutti gli onori.Dopo i tanti riconoscimenti, adesso è la città e le sue istituzioni che ufficialmente celebrano il grande successo. A ogni componente della squadraè andata una medaglia raffigurante la croce di Pisa la Torre Pendente e la lettera A. Presenti tutti i calciatori, il tecnico Filippo Inzaghi con lo staff tecnico, il presidente Giuseppe Corrado, il direttore sportivo Davide Vaira e tutti i componenti dell'organigramma societario e sportivo. Per il Comune, presenti tutta la giunta e tutti i consiglieri comunali. Cerimonia di premiazione del Pisa Sporting Club per la promozione in Serie A il Lunedì 12 maggio 2025, in Sala delle Baleari, Palazzo Gambacorti(foto di Enrico Mattia Del Punta) "Siamo onorati di aver accolto la squadra nella Sala della Baleari – ha dichiarato il sindaco di Pisa Michele Conti – sede del consiglio comunale e simbolo della storia e della democrazia cittadina. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, il trionfo celebrato in Comune: la squadra ricevuta dal sindaco, applausi e sorrisi

