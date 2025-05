Pioggia e temporali forti allerta gialla nel Parmense

Dal 12 maggio alle ore 12 fino alle 24 del 14 maggio, è stata emessa un'allerta gialla nel Parmense. Si prevedono temporali intensi nella seconda parte della giornata di lunedì 12, con condizioni favorevoli allo sviluppo di eventi meteorologici forti. È consigliato prestare attenzione ai possibili effetti e danni associati a queste manifestazioni.

