Pink Floyd Immersion - Eclipse tour

Dopo il trionfo dell'Immersion Tour, che ha conquistato oltre 25 città italiane, Zingali Acoustics è pronta a regalare nuove emozioni. Acclamato dalla critica come uno degli spettacoli più intensi mai realizzati, il viaggio musicale continua, portando sul palco un’esperienza unica e coinvolgente per tutti gli appassionati. Preparatevi a vivere un evento indimenticabile, dove la musica si fonde con l'emozione pura.

??????? ???? ???? -???? - ?? ???? ???? ????????? ??? ????? ???? ???????????? ???????????? ??-?? ??????? ZINGALI ACOUSTICSDopo lo straordinario successo dell'Immersiontour dello scorso anno con piu di 25 date in tutta Italia ed acclamato dalla stampa come uno degli SHOW piu EMOZIONANTI mai. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Pink Floyd Immersion - Eclipse tour

Su altri siti se ne discute

Pink Floyd Immersion - Eclipse tour 25/26 - ? PINK FLOYD IMMERSION – LIVE A UDINE | 13 NOVEMBRE 2025? Un’esperienza audio-immersiva unica nel suo generePreparati a vivere la musica dei Pink Floyd come non l’hai mai sentita.Due serate imperdibili a Verona, in uno spettacolo dal vivo che unisce la potenza della musica con un impianto... 🔗Leggi su udinetoday.it

Eleonora Giorgi voleva la musica dei Pink Floyd per il suo funerale - Eleonora Giorgi voleva la musica dei Pink Floyd per il suo funerale: ecco le dichiarazioni dell'attrice, scomparsa poche ore fa L'articolo Eleonora Giorgi voleva la musica dei Pink Floyd per il suo funerale proviene da Novella 2000. 🔗Leggi su novella2000.it

Funerali di Eleonora Giorgi oggi a Roma. L’ultimo desiderio: “Suonate Pink Floyd e Procol Harum” - Roma, 5 marzo 2025 - È tutto pronto per l’ultimo saluto a Eleonora Giorgi, alle 16 di oggi verranno celebrati i funerali dell’attrice scomparsa lunedì per un tumore al pancreas. La famiglia ha voluto mantenere “strettamente privata” la camera ardente, mentre le esequie saranno aperte a tutti. Via Eleonora Giorgi? Nasce una petizione per dedicarle la strada del bacio di Borotalco È già iniziata la lunga fila di fan davanti alla Chiesa degli artisti in piazza del Popolo a Roma. 🔗Leggi su quotidiano.net

Pink Floyd Immersion - Eclipse tour; Pink Floyd Immersion - Eclipse tour 25/26; Mezz’ora con… Luigi Mariotti e la musica degli Eclipse, tribute band dei Pink Floyd; Pink Floyd Immersion - Eclipse tour 25 26. 🔗Ne parlano su altre fonti

'Pink Floyd Immersion', tribute band l'8 febbraio a Bologna - (ANSA) - BOLOGNA, 29 GEN - In cartellone sabato 8 febbraio al teatro comunale Laura Betti di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, 'Pink Floyd Immersion', spettacolo prodotto da Prisma Show ... 🔗msn.com