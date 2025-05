Pini crollati Potere al Popolo | Interrogativi urgenti sull' efficacia e l' adeguatezza dei controlli effettuati

...richiama l'attenzione sulla necessità di riconsiderare le misure di sicurezza e manutenzione degli alberi in città. L'incidente rappresenta un campanello d'allarme per la tutela della salute pubblica e la gestione del patrimonio verde. L'associazione invita le istituzioni a lavorare per evitare che simili tragedie possano ripetersi, chiedendo maggiore trasparenza nei controlli.

"Il tragico incidente avvenuto a Marina Centro, dove il crollo di un pino ha causato ferite a una cittadina, solleva Interrogativiurgentisull'efficacia e l'adeguatezza dei controllieffettuati dall'amministrazione sul patrimonio arboreo comunale". A dirlo è "Potere al Popolo"

Forum deliberativi, Potere al Popolo: "Ci sono tutte le premesse per un'occasione mancata" - La città di Rimini ha recentemente introdotto 12 nuovi forum deliberativi di quartiere, in sostituzione delle vecchie circoscrizioni. L'obiettivo è favorire una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita della comunità locale. Ma secondo Potere al Popolo "emergono alcune criticità che... 🔗Leggi su riminitoday.it

Spese militari, Conte e D’Alema contestati da un gruppo di militanti di Potere al Popolo: “Anche voi complici” - Un gruppo di militanti di Potere al Popolo ha interrotto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte mentre parlava intervenendo al convegno Gea, organizzato a Roma da Aster, sul tema dei conflitti. Insieme a lui contestato anche Massimo D’Alema. “Anche voi avete un ruolo in tutto ciò o ce l’hanno solo gli altri? Se abbiamo di fronte un presidente del Consiglio che ha votato le armi in Ucraina, che parla di pace ma nel 2019 ha aumentato la spesa militare, abbiamo di fronte ex presidenti del Consiglio che ha le mani sporche di sangue. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Fassa, l’appello di Potere al Popolo per una assemblea con i comitati e le forze politiche - “Dopo la bocciatura del ricorso presentato dai Comitati Civici da parte del Consiglio di Stato contro la realizzazione dell’ecomostro nel cementificio Fassa Bartolo ci è doveroso, in quanto appartenenti al movimento Potere al Popolo, esprimere nei loro confronti la nostra massima solidarietà.” E’ l’incipit della nota diffusa da Potere al Popolo sull’inammissibilità del ricorso presentato dai Comitati Civici. 🔗Leggi su laspunta.it

