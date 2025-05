Pimo evento del Giubileo per Leone il 14 Chiese orientali

Il 14 maggio segna un momento storico per le Chiese Orientali: il primo evento giubilare con un'udienza di Papa Leone XIV. I pellegrini avranno l'opportunità di incontrare il Pontefice nell'Aula Paolo VI, aprendo un nuovo capitolo di dialogo e confronto. Questo incontro rappresenta un significativo passo avanti nella comunione tra le diverse tradizioni cristiane.

Primo evento giubilare con una udienza di Papa Leone: i pellegrini partecipanti al Giubileo delle Chieseorientali incontreranno Papa Leone XIV in udienza mercoledì 14 maggio alle ore 10 in Aula Paolo VI. Finora, da parte del nuovo Pontefice, c'era stato solo il saluto alle bande musicali, al Regina Coeli di domenica scorsa, che in quel fine settimana hanno celebrato il loro Anno Santo. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pimo evento del Giubileo per Leone, il 14 Chiese orientali

Giubileo: mercoledì prima udienza Leone XIV per evento chiese orientali - Città del Vaticano (Vaticano), 12 mag. (LaPresse) – Prima udienza giubilare per Papa Leone XIV. Il Pontefice, come comunicato dal Dicastero per l’Evangelizzazione, mercoledì 14 maggio alle 10 in Aula Paolo VI incontrerà i pellegrini partecipanti al Giubileo delle Chiese Orientali che si tiene a Roma da oggi e che si concluderà il 14 maggio alle 14 con la celebrazione della Divina Liturgia in Rito Bizantino presso la Basilica di San Pietro, a cura delle Chiese Greco-Cattolica Melchita, Greco Cattolica Ucraina, Greco-Cattolica Romena, insieme con le altre Chiese sui iuris di Rito Bizantino. 🔗Leggi su lapresse.it

