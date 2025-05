Pierina Paganelli verso chiusura indagini Attesa richiesta di rinvio a giudizio per Dassilva | “Tempi stretti”

A oltre un anno e mezzo dall'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne ritrovata senza vita a Rimini, l'inchiesta condotta dalla Squadra mobile della Polizia, sotto la supervisione del sostituto procuratore Daniele Paci, volge al termine. Riario Fabbri, legale del 35enne accusato, Louis Dassilva, ha confermato a Fanpage.it la prossimità della conclusione delle indagini.

A distanza di un anno e mezzo dal delitto di Pierina Paganelli , la 78enne trovata morta a Rimini, l’inchiesta della Squadra mobile della Polizia, coordinata dal sostituto procuratore Daniele Paci, sta per chiudersi. A confermare a Fanpage.it l'imminente conclusione delle indagini è Riario Fabbri, avvocato del 35enne indagato per l'omicidio, Louis Dassilva . 🔗 Leggi su Fanpage.it

Omicidio Pierina Paganelli, moglie Dassilva verso il ricovero - Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, indagato per la morte di Pierina Paganelli a Rimini, potrebbe essere ricoverata in una struttura sanitaria nei prossimi giorni.La notizia data durante la puntata di Ore 14 su Rai 2La notizia è stata riferita dalla criminologa Roberta Bruzzone, consulente dello stesso Dassilva, in diretta durante la trasmissione Ore 14 su Rai 2, condotta da Milo Infante. 🔗Leggi su lapresse.it