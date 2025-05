Pierina Paganelli svolta vicina | importanti novità su Louis Dassilva e Manuela Bianchi

Rimini si prepara a una manifestazione di grande importanza, unendo le comunità della Romagna in solidarietà per Louis Dassilva, attualmente indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli. Questo sit-in, organizzato davanti al tribunale, rappresenta un momento cruciale per affrontare le recenti evoluzioni del caso, coinvolgendo cittadini e sostenitori in un gesto di unità.

La città di Rimini si prepara ad accogliere una manifestazione che promette di riunire decine di persone provenienti da tutta la Romagna e non solo, in segno di solidarietà per LouisDassilva, l’unico finora indagato per l’omicidio di PierinaPaganelli. Il sit-in è stato organizzato davanti al tribunale della città, dove da giorni si rincorrono messaggi e appelli sui social: “Chi parte da Ravenna può darmi un passaggio?”, scrive un utente. “Noi partiremo da Forlimpopoli”, risponde un altro. Un tam tam digitale che ha fatto rapidamente il giro della rete, chiamando a raccolta sostenitori, curiosi e appartenenti alla comunità senegalese, di cui Louis è parte.>>“Allora, padre Gratien.”. Guerrina Piscaglia, 11 anni dopo il marito decide di rompere il silenzioAlla base della mobilitazione, nata spontaneamente su iniziativa di alcuni youtuber che stanno seguendo da vicino il caso Paganelli, c’è una richiesta precisa e accorata: “Louis torni subito libero”. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

