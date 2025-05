Pierina Paganelli la decisione su Louis Dassilva è arrivata

La svolta attesa nell'inchiesta sull'omicidio di Pierina Paganelli è finalmente giunta: la Procura della Repubblica di Rimini ha concluso le indagini preliminari, formulando un'accusa di omicidio volontario aggravato contro Louis Dassilva, il 35enne coinvolto nel caso. La notifica segna un passo cruciale verso la ricerca della giustizia per la vittima.

La svolta tanto attesa nell’inchiesta sull’omicidio di PierinaPaganelli è arrivata: la Procura della Repubblica di Rimini ha ufficialmente notificato la chiusura delle indagini preliminari, mettendo nero su bianco l’accusa di omicidio volontario aggravato nei confronti di LouisDassilva, il 35enne di origini senegalesi arrestato nel luglio del 2023. Pierina, 78 anni, fu uccisa la sera del 3 ottobre scorso nel garage del condominio in cui viveva, in via del Ciclamino. Una tragedia che aveva scosso l’intera comunità riminese e che, ora, sembra avvicinarsi a un punto di svolta giudiziaria.Il sostituto procuratore Daniele Paci ha contestato a Dassilva ben quattro aggravanti: avrebbe agito per motivi abbietti, con crudeltà verso la vittima, approfittando dell’oscurità della notte e delle condizioni sfavorevoli alla difesa della donna. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pierina Paganelli, la decisione del giudice su Louis Dassilva - Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini, ha deciso di respingere la richiesta di scarcerazione avanzata dalla difesa di Louis Dassilva, il 35enne cittadino senegalese detenuto dal 17 luglio scorso con l’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, una donna di 78 anni ritrovata senza vita nei garage di un complesso residenziale a Rimini. La decisione arriva in un momento cruciale per l’inchiesta, che si avvicina rapidamente alla sua fase conclusiva, con l’unico indagato ancora al centro di un quadro probatorio tutt’altro che definito. 🔗Leggi su caffeinamagazine.it

Omicidio Pierina Paganelli, la decisione sulla richiesta di scarcerazione per Louis Dassilva - Resta in carcere Louis Dassilva, il 35enne indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa la notte del 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino a Rimini. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini, che ha rigettato l’istanza di revoca della misura cautelare, avanzata dai suoi legali.La richiesta era stata presentata dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, che difendono Dassilva, nella speranza di ottenere una misura meno afflittiva. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Louis Dassilva resta in carcere a Rimini per l'omicidio di Pierina Paganelli, la decisione del gip Cantarini - Il gip ha respinto le teorie difensive e le istanze degli avvocati: Louis Dassilva resterà in carcere. Cosa si legge nell'ordinanza 🔗Leggi su notizie.virgilio.it

Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva inizia lo sciopero della fame dopo la scarcerazione negata: «Sono innocente»; Sono innocente, Louis Dassilva inizia lo sciopero della fame; Pierina Paganelli, Riesame si riserva su scarcerazione Dassilva. I legali: Decisione a giorni, siamo sereni; Louis Dassilva resta in carcere a Rimini per l'omicidio di Pierina Paganelli, la decisione del gip Cantarini. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pierina Paganelli, indagine al punto di svolta: scatta sit-in per Louis Dassilva/ “E’ stato incastrato!” - Pierina Paganelli: indagine a una svolta con l'imminente richiesta di processo per Louis Dassilva, mentre dal web scatta una mobilitazione per lui ... 🔗ilsussidiario.net

Pierina Paganelli, chiuse le indagini: Dassilva accusato di omicidio volontario aggravato, rischia l’ergastolo - Notificato ai legali di Louis Dassilva, indagato per il delitto di Pierina Paganelli, la 78enne trovata morta nell'ottobre 2023 a Rimini, l'avviso di chiusura ... 🔗fanpage.it

Pierina Paganelli, è svolta: importanti novità su Louis Dassilva e Manuela Bianchi - Le indagini sul caso di Pierina Paganelli sono ormai prossime alla chiusura, aprendo la strada a importanti sviluppi giudiziari. Il fascicolo è gestito ... 🔗thesocialpost.it