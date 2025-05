Pierina Paganelli è svolta | importanti novità su Louis Dassilva e Manuela Bianchi

Pierina Paganelli ha rivelato importanti novità riguardo a Louis Dassilva e Manuela Bianchi, mentre le indagini sul suo caso si avvicinano alla conclusione. Sotto la supervisione del sostituto procuratore Daniele Paci, la fase istruttoria è attesa per chiudersi entro la settimana, portando con sé potenziali sviluppi giudiziari significativi.

Le indagini sul caso di PierinaPaganelli sono ormai prossime alla chiusura, aprendo la strada a importanti sviluppi giudiziari. Il fascicolo è gestito dal sostituto procuratore Daniele Paci e la fase istruttoria dovrebbe concludersi entro la settimana.Il brutale omicidio di PierinaPaganelli ha scosso la comunità di Rimini. La 78enne è stata assassinata con 29 coltellate nel garage del suo condominio in via del Ciclamino, la sera del 3 ottobre 2023. Il corpo è stato scoperto il giorno seguente dalla nuora, ManuelaBianchi. Nel luglio 2024, dopo mesi di indagini, LouisDassilva, vicino di casa della vittima, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato. Secondo la Procura, il movente sarebbe il timore che Pierina potesse rivelare la relazione extraconiugale tra Dassilva e ManuelaBianchi, entrambi Testimoni di Geova. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Pierina Paganelli, è svolta: importanti novità su Louis Dassilva e Manuela Bianchi

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pierina Paganelli, svolta vicina: importanti novità su Louis Dassilva e Manuela Bianchi - La città di Rimini si prepara ad accogliere una manifestazione che promette di riunire decine di persone provenienti da tutta la Romagna e non solo, in segno di solidarietà per Louis Dassilva, l’unico finora indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Il sit-in è stato organizzato davanti al tribunale della città, dove da giorni si rincorrono messaggi e appelli sui social: “Chi parte da Ravenna può darmi un passaggio?”, scrive un utente. 🔗Leggi su caffeinamagazine.it

Pierina Paganelli, nuova svolta nel caso: non sarebbe Louis Dassilva l’uomo inquadrato dalla Cam3 - Non sarebbe Louis Dassilva l'uomo inquadrato dalla Cam3 della farmacia situata in via del Ciclamino, nei pressi del condominio dove il 3 ottobre 2023 è stata assassinata Pierina Paganelli. Sarebbe questo l'esito preliminare dell'incidente probatorio sulle immagini della telecamera.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Anticipazioni Chi l’ha visto? del 5 marzo: svolta nel caso di Pierina Paganelli - Nuovo appuntamento settimanale con Chi l’ha visto?: serata ricca di nuove rivelazioni quella del 5 marzo su Rai3. Federica Sciarelli tornerà a parlare di alcuni casi di cronaca che stanno tenendo banco sui media nazionali, a cominciare dall’omicidio di Pierina Paganelli, passando per la morte di Liliana Resinovich e la scomparsa di Mara Favro. Come sempre, non mancherà spazio per gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. 🔗Leggi su dilei.it

Svolta nell'omicidio di Pierina Paganelli per Dassilva, unico indagato potrebbe essere scagionato da un video; Caso Pierina Paganelli, dalla telecamera di videosorveglianza possibile una svolta all’indagine; Omicidio Pierina Paganelli, Loris Bianchi convocato a sorpresa per l’incidente del cognato. Nuova svolta sul c; C'è una svolta nell'omicidio di Pierina Paganelli, arrestato all'alba il vicino di casa Louis Dassilva. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pierina Paganelli, è svolta: importanti novità su Louis Dassilva e Manuela Bianchi - Le indagini sul caso di Pierina Paganelli sono ormai prossime alla chiusura, aprendo la strada a importanti sviluppi giudiziari. Il fascicolo è gestito ... 🔗thesocialpost.it

Pierina Paganelli, indagine al punto di svolta: scatta sit-in per Louis Dassilva/ “E’ stato incastrato!” - Pierina Paganelli: indagine a una svolta con l'imminente richiesta di processo per Louis Dassilva, mentre dal web scatta una mobilitazione per lui ... 🔗ilsussidiario.net

Caso Pierina Paganelli, importanti novità sulla moglie di Dassilva (1 / 2) - Vediamo che cosa si è detto sulla moglie di Dassilva nessuno se lo sarebbe mai aspettato qualcosa di davvero molto particolare i dettagli sono davvero ... 🔗donna.fidelityhouse.eu