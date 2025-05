Pierina Barzan denunciato dall’Ordine degli avvocati di Rimini | cosa succede

Rimini, 12 maggio 2025 – L'Ordine degli avvocati di Rimini ha denunciato Davide Barzan, sollevando dubbi sull'esercizio abusivo della professione forense e sull'usurpazione del titolo di Avvocato. L'esposto accende i riflettori su una situazione controversa, interrogando la comunità legale sulla legittimità delle sue attività professionali e sulle possibili conseguenze legali.

Rimini, 12 maggio 2025 – L’Ordine degliavvocati di Rimini ha presentato un esposto-denuncia nei confronti di Davide Barzan, “chiedendo di valutare la sussistenza del reato di esercizio abusivo della professione forense e dell’illecito amministrativo di usurpazione del titolo di Avvocato”.Così ha fatto sapere il presidente dell’Ordine degliavvocati di Rimini Roberto Brancaleoni, informando dell’atto depositato la trasmissione ‘Le Iene’, che nelle scorse settimane si sono concentrate con numerosi servizi sull’attività del consulente incaricato di Manuela Bianchi, indagata per favoreggiamento nell’ambito dell’inchiesta di via del Ciclamino.L’esposto-denuncia arriva “anche a seguito delle numerose testimonianze raccolte e pubblicate dalla trasmissione”, ha spiegato Brancaleoni. Rimini 15-11-2024 -Omicidio Paganelli udienza GIP incidente probatorio cam 3 - Fabbri, Guidi, Manuela Bianchi, Davide Barzan, avvocati. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pierina, Barzan denunciato dall’Ordine degli avvocati di Rimini: cosa succede

