Piediluco riqualificazione e gestione del Centro nautico | Almeno tre manifestazioni per lo sviluppo economico

Piediluco si prepara a vivere una stagione primaverile ricca di eventi, con il progetto di riqualificazione del Centro nautico, mirato a potenziare l'economia locale. Le manifestazioni pianificate attireranno migliaia di turisti, soprattutto durante i ponti della Liberazione e del 1 maggio, contribuendo così alla valorizzazione di questo incantevole borgo.

Una stagione primaverile contrassegnata da migliaia e migliaia di presenze con picchi nel corso dei ponti della Liberazione e del 1 maggio. Il borgo di Piediluco è interessato da un progetto piuttosto importante che consentirà di riqualificare e potenziare il Centronautico. Interventi finanziati. 🔗Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Piediluco, riqualificazione e gestione del Centro nautico: “Almeno tre manifestazioni per lo sviluppo economico”

Approfondimenti da altre fonti

Piediluco, riqualificazione e gestione del Centro nautico: “Almeno tre manifestazioni per lo sviluppo economico”; Terni, lago Piediluco e centro remiero: mirino sulle convenzioni. «D'Aloja ad ottobre? Verifica in corso; Piediluco centro olimpico: i lavori avanzano, ma il Memorial D’Aloja slitta; Terni, Giovanni Maggi: “Il Memorial D’Aloja si farà a Piediluco. Vincoli e prescrizioni creano enormi problematiche”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Terni. Piediluco, dal 15 aprile scatta la nuova ztl, ed in centro parte il senso unico - Torna, anche quest’anno, l’ordinanza che istituisce dal 15 aprile al 30 settembre, il divieto di transito per i non autorizzati nel centro storico di Piediluco (Ztl) limitatamente ai soli ... 🔗ilmessaggero.it