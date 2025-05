Picchia a sangue la moglie la strangola poi credendola morta la avvolge in un tappeto e la lascia sul terrazzo

Un terribile episodio di violenza domestica si è consumato in una tranquilla zona residenziale, dove una donna è stata brutalmente aggredita e segretamente segregata dal marito. Dopo un attacco che ha quasi spezzato la sua vita, l'uomo l'ha avvolta in un tappeto, lasciandola sul terrazzo, abbandonata a un destino crudele. La storia di una lotta per la sopravvivenza aspetta di essere raccontata.

Segregata in casa, tanto da non poter vedere nessuno. Fino a quando il suo "padrone" ha tentato di ucciderla, strangolandola. Poi l'ha riempita di botte accanendosi sulla testa e sul torace. credendolamorta, l'ha avvolta in un tappeto e lasciata in terrazzo. L'atroce vicenda è avvenuta in. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Picchia a sangue la moglie, la strangola poi credendola morta la avvolge in un tappeto e la lascia sul terrazzo

