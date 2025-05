Picchia a sangue la moglie e la crede morta la abbandona svenuta in un tappeto Ma lei si salva e lo fa arrestare | la storia nel Padovano

Nel padovano, una storia di violenza e resilienza prende forma: un uomo, convinto di aver ucciso la moglie dopo un’aggressione, la abbandona svenuta e avvolta in un tappeto. Ma la donna, sorprendentemente, si riprende e riesce a far scattare l’arresto del suo aggressore, rivelando la forza di chi affronta l’incubo della maltrattamento.

Aveva abbandonato il corpo di sua moglie sul terrazzo avvolto in un tappeto. Era convinto di averla uccisa, dopo l’ultima violenta lite in cui aveva tentato di strangolarla. Ma la donna si è salvata ed è stato così che è riuscita a far arrestare suo marito. L’uomo, un 55enne originario dell’Albania, è stato arrestato lo scorso 10 maggio a Migliarino San Vitale, nel Padovano. L’ultima sanguinosa lite con la moglie era avvenuta quattro giorni prima, ma solo oggi è stata resa nota dalla procura di Rovigo.Le violenze e la vita ridotta a schiavaAlmeno dallo scorso agosto, l’uomo minacciava di morte ogni giorno sua moglie. La donna viveva di fatto segregata in casa e non poteva vedere più nessuno. Già il 26 agosto dello scorso annoi ci sarebbe stato il primo grave episodio di violenza domestica. 🔗Leggi su Open.online

