Piazzale Risorgimento | area sosta sicura videosorvegliata e illuminata

Piazzale Risorgimento offre un'area di sosta sicura, videosorvegliata e ben illuminata, grazie a quattro telecamere che garantiscono la sicurezza degli utenti. La zona verde retrostante è regolarmente manutenuta e dotata di una ciclabile. Un percorso pedonale dedicato assicura il transito in sicurezza, rendendo l'area un luogo accogliente e protetto per tutti.

Piazzale Risorgimento riservato alle auto dei residenti, parte la sperimentazione - Da lunedì 7 aprile gli stalli di sosta a strisce blu collocati nell’area centrale di piazzale Risorgimento, in via sperimentale, saranno riservati esclusivamente ai residenti del centro storico con contrassegno Ztl verde plus, oltre ai veicoli elettrici in ricarica.Il Comune di Modena, vista... 🔗 Leggi su modenatoday.it

Cortona, dalla Regione ok al finanziamento per la nuova area sosta alla stazione di Terontola - Arezzo, 31 marzo 2025 – Cortona, dalla Regione ok al finanziamento per la nuova area sosta alla stazione di Terontola Meoni: «Una risposta per la cittadinanza e per gli utenti, potenziamo questo importante snodo ferroviario» Aumentare le aree di sosta per i viaggiatori che sfruttano la stazione ferroviaria di Terontola e agevolare l’intermodalità ferro-gomma. Sono questi gli obiettivi del progetto dell’Amministrazione comunale di Cortona che ha ottenuto il finanziamento dalla Regione Toscana. 🔗Leggi su lanazione.it