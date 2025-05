Piazza di Siena tutto pronto per la 92esima edizione in gara i migliori cavalieri al mondo

Piazza di Siena si prepara a ospitare la 92esima edizione del prestigioso concorso ippico, dal 21 al 25 maggio presso Villa Borghese. Con 600 cavalli e 468 atleti provenienti da tutto il mondo, l'evento promette di incantare il pubblico, celebrando l'eccellenza sportiva e la bellezza della capitale italiana.

(Adnkronos) – Seicento cavalli e 468 atleti da tutto il mondo comporranno l'affresco di Piazza di Siena, concorso ippico giunto alla sua 92a edizione, in programma a Roma, a Villa Borghese, dal 21 al 25 maggio. Un evento unico al mondo non soltanto per il livello sportivo -Roma è infatti una delle "Magnifiche Sette" tappe.

