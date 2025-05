Piazza del Popolo assemblea pubblica per progettare e difendere lo storico mercato

Piazza del Popolo torna al centro del dibattito cittadino con un'assemblea pubblica promossa dal movimento politico "La Strada" e dal consigliere Saveri Pazzano. L'incontro, previsto per discutere e difendere il futuro del mercato storico, segue il termine del fermo delle attività mercatali, previsto fino al 30 giugno, e invita la comunità a partecipare attivamente.

Si torna a parlare del futuro di Piazza del Popolo, a quasi un mese dal termine del fermo, previsto dalla delibera di giunta del 3 gennaio, delle attività mercatali fino al 30 giugno, il movimento politico “La Strada” con il consigliere Saveri Pazzano ha indetto un'assembleapubblica per. 🔗Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Piazza del Popolo, assemblea pubblica per "progettare e difendere" lo storico mercato

Su altri siti se ne discute

Roma, a piazza del Popolo la manifestazione per l’Europa. Gentiloni plaude al riarmo: “Decisione storica”. La gente sotto il palco canta “Bella ciao” - Si riunisce la “piazza grande” per l’Europa. Sono attese 15.000 persone. Il via alle 15 ma la piazza è già pronta e prima che tutto cominci è stato intonata tra la folla ‘bella ciao’. La manifestazione è promossa dai sindaci di 14 città che hanno raccolto l’appello del giornalista e scrittore Michele Serra dalle colonne di Repubblica. Sarà lui ad aprire gli interventiL'articolo Roma, a piazza del Popolo la manifestazione per l’Europa. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Pubblica illuminazione a tutto campo, interventi su via San Pellegrino, Piazza del Monte e via Campone Sala - Proseguono a Cesenatico i lavori dell'amministrazione comunale in tema di pubblica illuminazione con una serie di attività a tutto campo tra ripristini, potenziamenti e nuove attivazioni. Da qualche giorno sono stati rimessi in funzione i tre semafori lampeggianti di via San Pellegrino con nuova... 🔗Leggi su cesenatoday.it

Roma, scende in piazza il popolo della pace. Associazioni e società civile in corteo con i 5 stelle - Alle 13 – 13.30 in piazza Vittorio la partenza del corteo, poi dalle 15 gli interventi di politici, giornalisti e attivisti ai Fori Imperiali per l’iniziativa organizzata dal movimento 5 stelleL'articolo Roma, scende in piazza il popolo della pace. Associazioni e società civile in corteo con i 5 stelle proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

Piazza del Popolo, assemblea pubblica per progettare e difendere lo storico mercato; Reggio, il gruppo La Strada: “Assemblea pubblica per il futuro di Piazza del Popolo e del Mercato Storico”; Un'assemblea pubblica per progettare il futuro di Piazza del Popolo; Assemblea pubblica per la piena applicazione della Legge 194/1978. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Reggio. Piazza del Popolo: La Strada e Saverio Pazzano, convocano un’assemblea pubblica - "Un'occasione importante, per discutere e progettare insieme il futuro di un luogo che deve evolversi e tornare a essere il cuore pulsante della città" The post Reggio. Piazza del Popolo: La Strada e ... 🔗msn.com

Reggio, il gruppo La Strada: “Assemblea pubblica per il futuro di Piazza del Popolo e del Mercato Storico” - Martedì 13 maggio 2025, alle ore 18:00 presso la Sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio, si terrà un’importante Assemblea Pubblica promossa dal movimento “La Strada” e dal consigliere Saverio Pazzano ... 🔗citynow.it

Un'assemblea pubblica per progettare il futuro di Piazza del Popolo - " Il movimento "La Strada" con il consigliere Saverio Pazzano invita tutti i cittadini, le associazioni e gli operatori locali a partecipare a una Assemblea Pubblica che si terrà martedì 13 maggio 202 ... 🔗reggiotv.it