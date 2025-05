Piazza Affari oltre 40 000 punti e Spread ai minimi | torna l’appeal sul mercato italiano

Negli ultimi mesi, il mercato azionario ha mostrato segnali tangibili di recupero di credibilità e rinnovato appeal. Questi sviluppi positivi sono alimentati da fattori interconnessi, tra cui la stabilità politica, un programma di riforme ben strutturato, l’andamento resiliente dell’economia e la solidità del mercato del lavoro, culminando in un significativo miglioramento del rating sovrano.

I segnali di un recupero di credibilità e di un ritorno di appeal del nostro mercato azionario sono evidenti e rispondono essenzialmente ad una serie di fattori fra loro concatenati: la stabilità di governo, un programma di riforme chiaro e definito, l’andamento resiliente dell’economia, soprattutto la salute del mercato del lavoro, ed il conseguente miglioramento del rating sovrano confermato dalle principali agenzie internazionali.Spread ai minimi e FTSE MIB oltre 40.000Lo Spread fra BTP e Bund ha aperto la settimana in calo a 102,5 punti base, dai 104,8 punti della chiusura di venerdì, rispetto ad un rendimento del BTP decennale italiano al 3,6% per cento e del Bund tedesco di pari scadenza al 2,6%. Si tratta dei livelli più bassi dal 2021, ma non dei più bassi dell’anno, giacché il differenziale fra BTP e Bund si è portato a inizio marzo sino a 98,85 punti, minimo di tutti i tempi. 🔗Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Piazza Affari oltre 40.000 punti e Spread ai minimi: torna l’appeal sul mercato italiano

