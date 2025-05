Piazza Affari in rialzo | Iveco Stm e Stellantis guidano la crescita

Piazza Affari ha avviato la giornata con slancio, seguendo il trend positivo delle Borse europee, grazie all'ottimismo riguardo ai dazi tra Stati Uniti e Cina e alla situazione in Ucraina. Titoli di spicco includono Iveco, Stm e Stellantis, che mostrano guadagni significativi. Unicredit si distingue dopo aver presentato conti superiori alle attese, alimentando le aspettative di un potenziale aumento della guidance per il 2025.

PiazzaAffari è partita in gran spolvero al pari delle altre Borse europee per l'ottimismo sui dazi fra Usa e Cina e sulla guerra in Ucraina. Corre Iveco (+5,7%) sempre sulla scia del piano, seguito da Stm (+5,47%) e Stellantis (+4,88%). Fuori dal podio in luce Unicredit (+4,24%) dopo i conti sopra le attese la fiducia di poter aumentare la guidance 2025. La banca non ha ancora deciso sull'offerta per Banco Bpm (+2,94%). Sul fronte opposto scivola Leonardo (-3,4%).

Piazza Affari: Ftse Mib sale del 2,3%, Leonardo e Unipol in forte rialzo - Piazza Affari accelera in attesa dell'avvio degli scambi Usa. L'indice Ftse Mib guadagna il 2,3% a 33.610 punti spinto da Leonardo (+7,98%%), Unipol (+6,37%), Mediolanum (+5,78%), Azimut (+4,89%) e Fineco (+4,69%). Rialzi anche per Buzzi (+4,44%), Saipem (+3,49%), Nexi (+3,41%), Moncler (+3,2%) e Generali (+3,07%), mentre cedono solo Stellantis (-1%) con la produzione in calo di quasi il 65% a Melfi nel 1/o trimestre secondo i sindacati ed Eni (-0,18%) , frenata dal greggio sui minimi da dicembre del 2021. 🔗Leggi su quotidiano.net

Piazza Affari in rialzo: brillano semiconduttori e petroliferi - Piazza Affari è bene intonata come le altre Borse europee, dove brillano i titoli dei semiconduttori sulla scia della pausa nei dazi americani sul comparto dell'elettronica. A Piazza Affari (+1,9%) si mette in luce Stm (+3,79%), a Francoforte (+2,2%) Infineon (+2,6%) e ad Amsterdam (+2,2%) Asml (+3,85%). Corrono anche i 'petroliferi' mentre le quotazioni del sono poco mosse: Tenaris +3,66%, Saipem +3,5%. 🔗Leggi su quotidiano.net

Piazza Affari in rialzo: Leonardo e Campari brillano, Stellantis e Stm in crescita - Piazza Affari si muove in cauto rialzo nelle prime battute della seduta (Ftse Mib +0,27%). Brilla Leonardo (+3,77%) all'indomani dei conti, recupera Campari (+2,3%) aiutata anche al prossimo piano per tagliare i costi. Bene poi tra gli automobilistici Stellantis indifferente al faro acceso dall'Antitrust (+1,86%) e Stm (+1,73%) in un buona giornata per i tecnologici. In fondo al listino principali cedono Ferrari (-0,54%), Terna (-0,49%) ed Hera (-0,45%). 🔗Leggi su quotidiano.net

Piazza Affari in rialzo: Iveco, Stm e Stellantis guidano l'ottimismo sui dazi Usa-Cina - Piazza Affari apre in positivo grazie all'ottimismo sui dazi Usa-Cina e alla guerra in Ucraina. Iveco, Stm e Stellantis in testa. 🔗msn.com

Conviene comprare questo titolo di Piazza Affari dopo un rally del 90% in un anno? - Rialzi, buyback e trimestrale sopra le attese: questo titolo italiano sta attirando sempre più attenzione. Ecco perché potrebbe essere ancora il momento giusto per entrare. 🔗money.it

L’accordo USA-UK accende Piazza Affari: cosa c’è dietro? - Listini continentali tonici e spread in discesa. L'attenzione si sposta sui prossimi colloqui sino-americani per la stabilità globale. 🔗it.benzinga.com