Piazza Affari in rialzo | Ftse Mib cresce dell' 14% Stellantis e Stm brillano

Piazza Affari ha inaugurato la settimana con un rimbalzo, con l'indice Ftse Mib in aumento dell'1,4% a 39.921 punti. Stellantis e STM si sono distinte tra i titoli in crescita, contribuendo ai volumi elevati di scambi, pari a 5,33 miliardi di euro, mentre il rendimento dei Btp ha mostrato un lieve incremento.

PiazzaAffari ha chiuso in rialzo la prima seduta della settimana con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,4% a 39.921 punti, tra scambi fiume per 5,33 miliardi di euro di controvalore. In lieve crescita a 103 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in aumento di 6,8 punti al 3,67% e quello tedesco di 8,6 punti al 2,64%.In luce Stellantis (+6,85%) ed Stm (+6,76%), spinte entrambe dalla tregua sui dazi tra Cina e Usa sottoscritta a Ginevra nel fine settimana. L'ex-Lingotto è stato poi spinto dall'attesa del nuovo amministratore delegato, con Antonio Filosa tra i favoriti. Occhi puntati anche su Iveco (+4,64%), in vista della cessione di Iveco Defense Vehicles (Ivd), su cui hanno messo gli occhi Leonardo (-4,31%) con Rheinmetall (-5,87%) e la spagnola Indra Sistemas (-1,72%). 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piazza Affari in rialzo: Ftse Mib cresce dell'1,4%, Stellantis e Stm brillano

Piazza Affari: Ftse Mib sale del 2,3%, Leonardo e Unipol in forte rialzo - Piazza Affari accelera in attesa dell'avvio degli scambi Usa. L'indice Ftse Mib guadagna il 2,3% a 33.610 punti spinto da Leonardo (+7,98%%), Unipol (+6,37%), Mediolanum (+5,78%), Azimut (+4,89%) e Fineco (+4,69%). Rialzi anche per Buzzi (+4,44%), Saipem (+3,49%), Nexi (+3,41%), Moncler (+3,2%) e Generali (+3,07%), mentre cedono solo Stellantis (-1%) con la produzione in calo di quasi il 65% a Melfi nel 1/o trimestre secondo i sindacati ed Eni (-0,18%) , frenata dal greggio sui minimi da dicembre del 2021. 🔗Leggi su quotidiano.net

Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib a 38.397 punti, Saipem e Prysmian brillano - Piazza Affari regina d'Europa, con un rialzo finale dell'1,61% a 38.397 punti per l'indice Ftse Mib. Brillanti gli scambi per 3,5 miliardi di euro di controvalore, ben al di sotto comunque dei 5,16 dello scorso 6 marzo. In calo a 111,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento italiano in ribasso di 2,3 punti poco sotto il 3,99%, contro gli 1,9 punti in meno di quello tedesco poco sopra il 2,87%. 🔗Leggi su quotidiano.net

Piazza Affari: Ftse Mib in calo dello 0,55%, Campari in rialzo del 1,6% - Dimezza il calo Piazza Affari dopo 3 ore di scambi. L'indice Ftse Mib che cede lo 0,55% a 38.153 punti, mentre si assesta a 111,2 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 0,8 punti a quasi il 3,8% e quello tedesco invariato al 2,68%. Pochi i rialzi, limitati a Campari (+1,6%), spinta dalla raccomandazione 'hold' (tenere in portafoglio) degli analisti di Berenberg. 🔗Leggi su quotidiano.net

