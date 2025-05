Piazza Affari | Ftse Mib in crescita Stellantis e Stm guidano il rialzo

Piazza Affari si muove con slancio, con il Ftse Mib in crescita dell'1% grazie a Stellantis (+6,86%) e STM (+6,29%), sostenuti dalla recente tregua sui dazi tra Cina e USA. Tuttavia, nell'ultima parte della seduta, l'indice mostra segnali di indecisione, evidenziando la spaccatura tra i titoli principali.

PiazzaAffari riduce il rialzo nell'ultima parte della seduta con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1% circa e il paniere dei titoli principali spaccato in due. Corrono Stellantis (+6,86%) ed Stm (+6,29%), spinte entrambe dalla tregua sui dazi tra Cina e Usa sottoscritta nel fine settimana a Ginevra e in vista della nomina del nuovo amministratore delegato del gruppo automobilistico italo-franco-americano. Sugli scudi anche Iveco (+4,64%) in vista della cessione di Iveco Defense Vehicles (Ivd), su cui oltre a Leonardo (-4,77%) e Rheinmetall (-5,11%) ha messo gli occhi anche la spagnola Indra Sistemas (-2,19%).La tregua sui dazi spinge il lusso con Moncler (+3,71%) e Cucinelli (+2,38%) mentre in campo bancario svetta Unicredit (+3,48%) dopo la trimestrale. Acquisti anche su Banco Bpm (+2,39%) e Mediobana (+2,1%), più cauta Mps (+1,24%), deboloi invece Bper (-0,56%) e Popolare Sondrio (-0,76%) dopo i rilievi della Bce sulla governance di quest'ultima. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piazza Affari: Ftse Mib in crescita, Stellantis e Stm guidano il rialzo

Piazza Affari accelera in attesa dell'avvio degli scambi Usa. L'indice Ftse Mib guadagna il 2,3% a 33.610 punti spinto da Leonardo (+7,98%%), Unipol (+6,37%), Mediolanum (+5,78%), Azimut (+4,89%) e Fineco (+4,69%). Rialzi anche per Buzzi (+4,44%), Saipem (+3,49%), Nexi (+3,41%), Moncler (+3,2%) e Generali (+3,07%), mentre cedono solo Stellantis (-1%) con la produzione in calo di quasi il 65% a Melfi nel 1/o trimestre secondo i sindacati ed Eni (-0,18%) , frenata dal greggio sui minimi da dicembre del 2021.

Ha chiuso in ribasso Piazza Affari prima del ponte del 1/o maggio, tra scambi brillanti per oltre 4 miliardi di euro di controvalore. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,71% a 37.604 punti con il listino dei titoli principali spaccato a metà.Ha chiuso in rialzo a 112 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 4,3 punti al 3,56% e quello tedesco di 5,3 punti al 2,44%.

