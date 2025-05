Piani di Formazione | riaperta la Piattaforma PIMER-SIDI Rettifiche e nuovi caricamenti entro il 13 maggio NOTA

Dal 8 maggio 2025, il Ministero ha annunciato la riapertura della piattaforma PIMER-SIDI, fondamentale per il monitoraggio e la rendicontazione dei Piani di Formazione relativi agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Gli utenti possono effettuare rettifiche e nuovi caricamenti fino al 13 maggio, garantendo così un aggiornamento tempestivo e preciso delle informazioni.

A partire dall'8 maggio 2025, è stata disposta la riattivazione della Piattaforma PIMER-SIDI dedicata al monitoraggio e alla rendicontazione dei Piani di Formazione per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Lo comunica il Ministero con NOTA dell'8 maggio.

