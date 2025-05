Pfizergate il 24 maggio sentenza del tribunale Ue su acquisto per sms tra von der Leyen e Bourla di 18 mld dosi di vaccino Covid per 20 mld€

Il 14 maggio si avvicina come una data cruciale per il cosiddetto Pfizergate, con il tribunale UE pronto a pronunciarsi sull'acquisto di 18 miliardi di dosi di vaccino COVID tra Ursula von der Leyen e Albert Bourla per 20 miliardi di euro. Un'inchiesta che solleva interrogativi sulla trasparenza delle decisioni in tempi di pandemia.

Mercoledì 14 maggio è il giorno in cui il tribunale Ue emetterà la sentenza in merito al Pfizergate. Von der Leyen alle prese con un'altra inchiesta anticipata dal Giornale d'Italia che vede la regia Usa Siamo alla resa dei conti dello scandalo Pfizergate: mercoledì 14 maggio il tribunale Ue 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pfizergate, il 24 maggio sentenza del tribunale Ue su acquisto per sms tra von der Leyen e Bourla di 1,8 mld dosi di vaccino Covid per 20 mld€

