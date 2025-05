Pfizergate 24 maggio sentenza tribunale Ue su acquisto per sms tra von der Leyen e Bourla di 18 mld dosi di vaccino Covid su 42 mld totali per 450 mln abitanti spesa complessiva di 75 mld€

Il 24 maggio segnerà un momento cruciale con la sentenza del tribunale Ue sul caso Pfizergate, riguardante l'acquisto di 18 miliardi di dosi di vaccino Covid da Pfizer. Con una spesa complessiva di 75 miliardi di euro, la questione solleva interrogativi su trasparenza e responsabilità nella gestione della pandemia da parte della Commissione Europea.

Mercoledì 14 maggio è il giorno in cui il tribunale Ue emetterà la sentenza in merito al Pfizergate, sul piatto 1,8 miliardi di dosi di vaccinoCovid per 20 miliardi di euro, anche se le dosi complessive acquistate dall'Ue sono 4,2 miliardi. Von der Leyen alle prese con un'altra inchiesta anticipata 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Pfizergate, 24 maggio sentenza tribunale Ue su acquisto per sms tra von der Leyen e Bourla di 1,8 mld dosi di vaccino Covid su 4,2 mld totali per 450 mln abitanti, spesa complessiva di 75 mld€

Cosa riportano altre fonti

Pfizergate, il 24 maggio sentenza del tribunale Ue su acquisto per sms tra von der Leyen e Bourla di 1,8 mld dosi di vaccino Covid per 20 mld€ - Siamo alla resa dei conti dello scandalo Pfizergate: mercoledì 14 maggio il tribunale Ue emetterà la sentenza in merito al caso delle 1,8 miliardi di dosi di vaccino Covid Pfizer comprate dalla Commis ... 🔗informazione.it

Von der Leyen sotto accusa, in arrivo verdetto sul Pfizergate - Mercoledì 14 la giustizia Ue si pronuncerà in primo grado sul ricorso presentato dal New York Times che, nel pieno della pandemia, si vide negare l'accesso agli sms scambiati tra la presidente della ... 🔗ansa.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

CALL OF DUTY SUPERA I 3 MILIARDI DI DOLLARI NEGLI ULTIMI 12 MESI

ACTIVISION INAUGURA COSÌ UN NUOVO MODELLO DI BUSINESSL'iconica serie di Activision Call of Duty ha stabilito nuovi record muovendosi verso un modello di business ad ecosistema condiviso.