Pesta a sangue la moglie credendola morta la avvolge in un tappeto | arrestato albanese

Un albanese è stato arrestato per aver brutalmente aggredito la moglie, credendola morta. Dopo averla strangolata e fatta perdere conoscenza, l’uomo ha continuato a colpirla con violenza, lasciandola in gravi condizioni. Successivamente, ha avvolto il corpo in un tappeto, rendendo l'atto ancora più inquietante.

L'uomo avrebbe cercato di strangolare la moglie, facendole perdere coscienza. Poi sarebbe accanito con colpi alla testa, al volto, al torace e all'addome 🔗Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Pesta a sangue la moglie, credendola morta la avvolge in un tappeto: arrestato albanese

Ne parlano su altre fonti

Accoltella la moglie Amina davanti alla figlia di 10 anni, la vicina: «Era sempre ubriaco, una volta ha macchiato con il suo sangue la mia porta» - «Papà ha ucciso la mamma». Con queste parole, spaventata e sotto shock, una bambina di 10 anni ha chiamato i soccorsi e dato l?allarme, fornendo l?indirizzo... 🔗Leggi su leggo.it

Viola l'obbligo di restare in casa, aggredisce e pesta a sangue tre persone: 35enne torna in carcere - Arrestato due mesi fa dopo avere aggredito i poliziotti, intervenuti in ospedale per fermare le sue intemperanze e presi pure a sputi, viene rimesso in libertà dopo l'udienza di convalida ma viola la prescrizioni dell'obbligo di dimora e di restare in casa la sera, aggredendo e pestando a sangue... 🔗Leggi su agrigentonotizie.it

Dal balcone vede che lo stanno multando: scende e pesta a sangue l'ausiliario del traffico - Aggredito in servizio un ausiliario del traffico a Pomigliano d’Arco, nella zona di viale Alfa Romeo. L’episodio si è verificato durante alcune attività di controllo delle aree di sosta a pagamento. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, intervenuta sul posto, l’ausiliario sarebbe stato... 🔗Leggi su napolitoday.it

Picchia a sangue la moglie poi credendola morta la trascina sul terrazzo di casa coprendola con un tappeto: ar; Picchia a sangue la moglie e la avvolge in un tappeto, arrestato; Cerca di uccidere la moglie cercando di strozzarla, poi la picchia a sangue, arrestato. 🔗Approfondimenti da altre fonti