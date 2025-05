Perugia va a firmare dai carabinieri in caserma con l' eroina in tasca | arrestato

Un insolito episodio si è verificato a Perugia: un giovane di 28 anni, di origini nigeriane, si è presentato in caserma per firmare le prescrizioni legate alla sua libertà vigilata, ma con un ovulo di eroina in tasca. I carabinieri non hanno tardato a intervenire, arrestando il ragazzo già noto per i suoi precedenti penali.

Va in caserma a firmare con un ovulo di eroina. È successo a Perugia, in corso Garibaldi, dove i carabinieri hanno messo le manette ai polsi di un 28enne di origini nigeriane e già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per precedenti penali legati alla.

