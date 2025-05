Perugia festa grande per i cento anni di Dina Valmonti

Perugia festeggia un traguardo straordinario: il centenario di Dina Valmonti. Circondata dall'affetto di famigliari e amici, Dina ha celebrato questo importante evento con la sindaca Vittoria Ferdinandi. La sua vita, ricca di esperienze e valori, rappresenta una fonte d'ispirazione per tutta la comunità. Scopriamo insieme la storia di questa straordinaria donna.

festagrande a Perugia per i 100 anni di DinaValmonti. Un traguardo, scrive il Comune, "che Dina ha tagliato circondata dall’affetto di tanti parenti e amici con la partecipazione della sindaca Vittoria FerDinandi".La storia di Dina, scrive Palazzo dei Priori, "è quella di una donna. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia, festa grande per i cento anni di Dina Valmonti

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cento anni per “Rino di Tagliolino”. Grande festa a Città di Castello in famiglia con amici e parenti - Cento anni per Pasquale Montedori, “Rino di Tagliolino”, festeggiati con una grande festa in famiglia con amici e parenti. Fra gli invitati anche il sindaco Luca Secondi.“Rino di Tagliolino” all’anagrafe Pasquale Montedori, nato nel 1925 nel comune di San Giustino, più precisamente vocabolo... 🔗Leggi su perugiatoday.it

Carnevale tra i quartieri, grande festa al parco di Sant'Anna a Perugia - Grande festa ieri al Parco Sant’Anna dove si sono dati appuntamento bambini, ragazzi, adulti di quattro quartieri di Perugia: Via dei Filosofi, Quartiere Pallotta, Via XX Settembre e Via Birago. I quartieri erano rappresentati dalle rispettive associazioni: Filosofi…Amo, Quartiere Pallotta... 🔗Leggi su perugiatoday.it

I 200 anni del Passo dello Stelvio, grande festa collettiva per la strada dei record - Bormio (Sondrio) – Una grande festa e tante iniziative per celebrare i primi 200 anni di vita della strada del Passo dello Stelvio. Icona delle Alpi, cerniera di connessione, capolavoro ingegneristico, la strada dello Stelvio, inaugurata il 6 luglio 1825, quest’anno festeggia appunto i due secoli di vita. È la strada dei record: la più alta carrozzabile europea a collegare tre regioni, che s’inerpica fino ai 2. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Perugia, festa grande per i cento anni di Dina Valmonti; A Deruta la grande festa della Ducati dell'Umbria con We ride as one; L'Antica Latteria compie 100 anni. Gran festa per il re del maritozzo; Cento anni per “Rino di Tagliolino”. Grande festa a Città di Castello in famiglia con amici e parenti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Via alla grande fiera di Pasqua in centro a Perugia: le foto - Ha preso il via nel cuore dell’acropoli perugina la Grande Fiera di Pasqua che sarà in scena ... di interessi siano coinvolti in maniera equilibrata e che il centro storico di Perugia possa essere ... 🔗umbria24.it

Colori, giochi ed emozioni: Bimbimbici fa nuovamente centro. Grande successo per l'evento organizzato da Fiab Perugia Pedala - Davanti alla scuola è stato realizzato un intervento dimostrativo di Urbanismo tattico, dal titolo Borgo Tattico. I bambini hanno colorato la strada per mostrare una nuova idea di città, pensata per ... 🔗corrieredellumbria.it

Perugia, la "Grande Fiera di Pasqua" apre i battenti: 50 stand in centro storico - Ha preso il via nel cuore dell’acropoli perugina la Grande Fiera di Pasqua che sarà in scena ... di interessi siano coinvolti in maniera equilibrata e che il centro storico di Perugia possa essere ... 🔗perugiatoday.it